"Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда за 90 суток до отправления. Фото: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця", которая с 1 июня запускает первые 14 поездов, увеличит срок продажи билетов. Сейчас их можно приобрести за 45/60 суток до отправления, с начала лета продавать начнут за 90 суток. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании. 

"Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а "Укрзализныце" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", - сказано в сообщении. 

Укрзализныця об увеличении срока продажи билетов. Скриншот: Facebook

Напомним, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в июне. Это пять поездов категории "Интерсити +" и девять ночных поездов дальнего следования.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" открыла кассы в ЖД-вокзалах. В них не продают билеты людям без масок. 

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