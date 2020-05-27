"Укрзализныця", которая с 1 июня запускает первые 14 поездов, увеличит срок продажи билетов. Сейчас их можно приобрести за 45/60 суток до отправления, с начала лета продавать начнут за 90 суток.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.

"Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а "Укрзализныце" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в июне. Это пять поездов категории "Интерсити +" и девять ночных поездов дальнего следования.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" открыла кассы в ЖД-вокзалах. В них не продают билеты людям без масок.