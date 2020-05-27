В Харькове в среду, 27 мая, полиция задержала мужчин, которые на автомобиле развозили наркотики по местам закладок. Во время операции правоохранителям пришлось применить оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Около 12:50 во время патрулирования Немышлянского района города сотрудники подразделения "Восток" получили ориентировку на двоих мужчин, которые на автомобиле "ВАЗ-2108" развозили наркотические средства и раскладывали закладки.

Полицейские нашли указанный в ориентировке автомобиль на улице Хуторянской. При приближении к машине ее водитель наехал на одного из полицейских. При этом возникла реальная угроза жизни и здоровью не только работника полиции, но и окружающих. Поэтому правоохранители применили табельное оружие на основании ст. 46 закона "О национальной полиции". Он сделали несколько выстрелов по колесам авто правонарушителей.

В результате происшествия работник полиции получил травмы руки и ноги, 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Кроме водителя, в машине находился 31-летний пассажир. Сейчас его допрашивают правоохранители. Как уже выяснилось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство Нацполиции в Харьковской области и Слободского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции.

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