Донецкий "Шахтер" доиграет текущий сезон украинской Премьер-лиги, матчи в рамках которого возобновятся уже 30 мая, на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Об этом со ссылкой на гендиректора клуба Сергея Палкина сообщает ТСН.

"Сейчас заключаем договор с "Олимпийским", думаю, все будет нормально, и игра с "Динамо" состоится там", - сказал Палкин.

По его словам, "Шахтеру" и "Динамо" нет смысла ехать в Харьков, чтобы играть там при закрытых трибунах, а потом возвращаться в столицу.

"Много рисков и по транспортировке и проживанию. Поэтому мы решили минимизировать этот вопрос и играть в Киеве. Мы хотим все наши домашние матчи до конца сезона играть на "Олимпийском", - сказал Сергей Палкин.

Напомним, очередной 24-й тур УПЛ состоится 30 мая. Заключительный 32-й тур запланирован на 19 июля, матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы - на 25 и 29 июля.