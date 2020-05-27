В Офисе генерального прокурора начали готовиться к избранию нового главы Специализированной прокуратуры (САП). Его изберут, когда в ноябре истекут полномочия нынешнего главы ведомства Назара Холодницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте.

"Есть письмо от генпрокурора на имя главы ВР с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - сообщил он.

По словам источника, в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.

В Офисе генпрокурора считают, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.

Напомним, вчера генпрокурор Ирина Венедиктова в своем видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездеятельности.

После этого генпрокурор предложила спецпрокурорам представить реальные результаты работы антикоррупционного органа за последние 5 лет.

В САП призвали Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему.