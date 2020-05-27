С 1 июня в столице России ужесточат карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Жителям Москвы планируют разрешить прогулки на улице по графику, который будет зависеть от места жительства.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агенство "Интерфакс-Украина", в среду, 27 мая.

Отмечается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru. По словам источника, горожане смогут гулять три раза в неделю - два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

Кроме того, в утренние часы - с пяти до девяти утра - москвичам могут позволить гулять без карантинных ограничений.

"Окончательно порядок прогулок будет утвержден распорядительным документом правительства Москвы", - сказал источник.

Также отмечается, что ранее о прогулках в тестовом режиме президенту Владимиру Путину также сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее мы писали, что Путин назвал дату начала второй волны коронавируса в России. Она может наступить с октября по ноябрь этого года.

Также сообщали, что в России инфекцию Covid-19 впервые выявили у домашней кошки. Ее поместили на карантин по месту проживания хозяина.