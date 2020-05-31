Сегодня, 31 мая 2020 года, свой 47-й день рождения празднует эстрадная поп-певица Наташа Королева.

"Страна" рассказывает биографию исполнительницы, публикует ее архивные и оригинальные фотографии, а также самые популярные песни из 90-х.

Биография Наташи Королевой

Наташа Королева (настоящее имя - Наталья Владимировна Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве.

Ее родителя - тоже творческие люди. Мама - Людмила Ивановна - заслуженная артистка Украины и дирижер хоровой капеллы "Свиточ". Папа - Владимир Архипович (скончался в 1993 году) - был хормейстером академического хора.

Семья Наташи Королевой. Архивное фото

Страшный ребенок в семье - Ирина - копия Наташи. Она живет в Штатах, выступает под творческим псевдонимом Руся.

Наташа Королева с сестрой Русей. Архивное фото

Прочили музыкальное будущее для своей дочери Порываи с раннего детства. С начальной школы Нашу отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Параллельно она занималась в хореографическую студии народного танца при хоре Веревки.

Впервые для большой публики с экранов телевизора Наталья выступила в 14 лет в популярной тогда передаче "Шире круг". Окончила Киевское эстрадно-цирковом училище по классу вокала. Одновременно с обучением певица гастролировала по Штатам в составе детской рок-оперы.

Затем Наташа отправилась покорять Москву - поехала на прослушивание к Игорю Николаеву, который в 1992 году стал ее супругом. Певица вышла замуж за исполнителя и композитора в 19 лет.

Игорь Николаев и Наташа Королева. Архивное фото

Свадьба Королевой и Николаева. Архивное фото

Первый хит Королевой - псевдоним был выбран из-за звучности фамилии - известная песня "Желтые тюльпаны". Потом уже вместе с Николаевым они выпустили "Дельфин и русалку", с которой пара объехала с гастролями множество стран, включая США, Германию и Израиль.

Другие известные хиты Наташи Королевой - "Киевский мальчишка" (1994), "Подсолнухи" (1995), "Маленькая страна" (1995), "Мужичок с гармошкой" (1996) и многие другие.

Второе образование певица получила уже в Москве - в 2003 году закончила актерский факультет ГИТИСа.

С Игорем Николаевым певица развелась в 2001 году. Как рассказывала Королева, причиной стала его измена с директором.

В 2003-м вступила в брак с Сергеем Глушко, который выступает с эротическими танцами под псевдонимом Тарзан. В 2002 году у них родился сын Архип.

Свадьба Тарзана и Наташи Королевой. Архивное фото

Архип Глушко. Фото: Инстаграм

Два брата Королевой участвовали в Евромайдане, который она также поддерживала. Однако в 2016 году СБУ закрыла певице - гражданке России - въезд в страну на пять лет.

В 2017 году у Королевой-Порывай в Киеве умерла бабушка. В кончине женщины певица обвинила тогдашнюю украинскую власть. Она высказала мнение, что здоровье подкосил запрет СБУ и развившийся в итоге скандал. На похороны бабушки певица в итоге прилетела - спецслужбы сделали по такому случаю исключение.

Наташа Королева с бабушкой. Фото: Инстаграм

Запрет посещения Украины певицу беспокоит, он продолжает его оспаривать - уже обратилась в Европейский суд по правам человека и к президенту Владимиру Зеленскому.

Сейчас у Наташи Королевой уже нет таких громких хитов. Хотя поклонники внимательно следят на ее карьерой и Инстаграмом. В 2013 году они удивила фанатов, побрившись насыло.

Лысая Наташа Королева. Фото: Инстаграм

Также певица не стесняется делать откровенные фотосессии, а однажды опубликовала полностью голое фото.

Голая Наташа Королева. Архивное Фото

Самые популярные песни Наташи Королевой

Желтые тюльпаны:

Маленькая страна:

Конфетти:

Киевский мальчишка:

Мужичок с гармошкой:

Подсолнухи:

Желтый чемоданчик:

Такси, такси:

Дельфин и русалка: