Украинские медики по состоянию на 27 мая провели 1 355 ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

В данный момент ИФА-тестирование проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.

Сообщается, что в целом диагностирование COVID-19 в Украине проводят по меньшей мере 62 лаборатории, включая 15 частных. По состоянию на 27 мая, всего исследовано 312 532 образцов методом ПЦР и ИФА.

Самое большое количество ПЦР-исследований было проведено Киевским лабораторным центром - 25 714, Винницкий областной лабцентр - 19 234, Черновицкий областной лабцентр – 17 237, Черкасский областной лабцентр – 14 621 и Запорожский областной лабцентр - 13 846 тыс исследований.

Напомним, по данным на утро 27 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 905 человек.

Как сообщалось, в Минздраве Украины объяснили, как и кому будут проводить тесты иммуно-ферментного анализа.