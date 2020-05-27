Трудовой коллектив госпредприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Сотрудники просят защитить предприятие от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват.

Об этом говорится в письме коллектива.

Так, ГП "Укркинохронику" поддержали ряд общественных организаций. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту подписали руководители общественных организаций "Ассоциация фотохудожников Украины", "Киев Мистецький", "Исторический Киев", "Стародавний Киев".

"На днях у нас состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики под председательством Александра Ткаченко, который пытается организовать рейдерский захват нашего предприятия. Его действия связаны с личными частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", которая под его руководством не снимает вообще, ни за государственные деньги, ни за деньги собственника", - заявила директор ГП "Укркинохроника" Алина Хорошилова.

Государственное предприятие "Укркинохроника" - студия хроникально-документальных фильмов, созданная в 1931 году в Харькове на базе Общества друзей советского кино, с 1939 года находится в Киеве. Выпускала документальные фильмы и киножурналы "Советская Украина", "Молодежь Украины", "Пионерия", "Украина спортивная", "Украина сегодня", во время Второй мировой войны действовали фронтовые киногруппы.

Ранее мы писали, что в Генпрокуратуре заинтересовались покупкой Ткаченко и Вавришем Одесской киностудии. 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киева принял решение о передаче в руки частников 12% акций "Одесской киностудии". Государственный пакет акций сократился до 38%. Между тем, считается, что за фирмами, являющимися держателями частного пакета акций киностудии, стоят нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и бизнесмен-застройщик Андрей Вавриш.