Администрации так называемых "ЛДНР" не будут существовать в условиях, когда с территории Донбасса будут выведены российские войска, а контроль над границей получит Украина.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ATR, видео обнародовано в YouTube.

"Мы с ними (с "ЛДНР" - Ред.) не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где место этой оккупационной администрации... Ответ - нигде", - сказал Кулеба.

Что касается "плана Б" по Донбассу, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений, то, по словам Кулебы, украинским властям не хотелось бы его применять. Впрочем, глава МИД не стал комментировать, что этот план предусматривает.

Кулеба о месте "ЛДНР" в системе урегулирования ситуации на Донбассе - с 13:17

Напомним, Контактная группа по Донбассу на прошлой неделе не смогла подписать соглашение о прекращении огня.