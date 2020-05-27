Суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-депутата Александра Онищенко. Об этом говорится в заявлении его адвокатов, которое цитируют немецкие СМИ.

Как говорится в пресс-релизе, суд города Ольденбург счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Александра Онищенко и постановил освободить его.

"В настоящее время не установлено, что преследование на Украине может иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права относительно условий содержания в тюрьмах", - говорится в сообщении.

"Стране" удалось связаться с самим Онищенко. Он подтвердил, что находится в данный момент на свободе.

"Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе - отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания", - заявил он "Стране".

Напомним, что Александр Онищенко, который известен своими разоблачениями экс-президента Петра Порошенко, был задержан в Германии в декабре 2019 года. С тех пор решался вопрос о его экстрадиции в Украину.

Ранее Онищенко рассказал, как в Германии подготовили его арест. Он связывал эти действия с тем, что готовился поехать в США для передачи информации о коррупции Байдена в Украине.