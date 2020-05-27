Совет ЕС одобрил заключение соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии, которое облегчит беларусам процедуру получения визы и будет распространяться на краткосрочные поездки (не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода). Об этом сообщает "Интерфакс".

"Беларусь будет уведомлена о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Ожидается, что это будет 1 июля 2020 года", - добавили в Совете ЕС.

Также будет снижена стоимость визы для беларусов - до 35 евро.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие обязательства и процедуры для стран-членов ЕС и Беларуси в отношении реадмиссии граждан, незаконно проживающих на территории другой стороны без разрешения.

Напомним, в минувшем январе Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима.

Также мы сообщали, что с 1 сентября Украина запретит своим гражданам въезжать в Беларусь по внутренним паспортам.