Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности 1 июня планирует провести закрытое заседание относительно жесткого преступления, в котором местные полицейские изнасиловали девушку и пытали мужчину.

Об этом сообщил председатель комитета Денис Монастырский от фракции "Слуга народа" в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы хотели бы выяснить, было ли это системным явлением в этом подразделении, или отдельно взятым случаем. Это, пожалуй, главный вопрос, который мы хотим выяснить на этом закрытом заседании. Поскольку руководство полиции приняло решение о расформировании всего подразделения, то есть предположение, что такие случаи были нередки, а возможно, были и другие сотрудники этого подразделения, которые совершали такие действия" - сказал Монастырский.

По его словам, члены профильного комитета подали депутатские запросы в Нацполицию относительно жалоб, которые поступали на действия полицейских этого подразделения. Их результаты должны быть уже в понедельник. Монастырский добавил, что члены комитета будут знать, от кого конкретно поступали жалобы.

В профильном комитете 1 июня от Офиса генерального прокурора ожидают обобщенную информацию по противодействию пыткам в органах полиции.

Напомним, в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой, после чего несколько раз изнасиловал 26-летнюю девушку.

После этого суд Киева арестовал сотрудника полиции из Кагарлыка Сергея Сулиму и бывшего начальнику сектора криминальной полиции Николая Кузива.