Вчера в Киеве киллеры расстреляли 37-летнего гражданина Черногории Питера Радуй Зинце. В мужчину всадили пять пуль из автомата Скорпион и пистолета Форт. Об этом уже писала "Страна".

После покушения украинским полицейским удалось задержать убийц под Одессой.

"Страна" выяснила подробности разборок между иностранными бандитами и почему они происходили именно в Киеве. Как выяснила "Страна", на улицах украинской столицы разыградлся один из эпиодов кровавой войны между двумя крупнейшими мафиозными кланами Черногории.

Что произошло

Вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева произошло вооруженное нападение на мужчину. В потерпевшего выстрелили неизвестные, после чего скрылись на автомобиле.

Машину потом бросили и подожгли, а 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Звице оказался в больнице. Как оказалось - он является одним из лидеров наркокартеля "Кавач", который раскинул свои сети на территории большинства европейских стран.

В Киеве он жил в элитном ЖК Новопечерские липки по адресу Драгомирова, 15. Возле дома его и атаковали.

Видео покушения на Звице опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко. Судя по ролику, его ждали в автомобиле Smart. По Питеру открыли огонь, когда он возвращался с пробежки.

После покушения нападавшие сожгли авто, на котором приехали.

Сегодня, 27 мая, преступников задержали в Одессе. Это оказалась интернациональная группировка из четырех человек - граждан Черногории, Македонии и Сербии. При захвате они оказали сопротивление и пытались скрыться. После задержания стало известно, что один из них - черногорец - разыскивается за убийство.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



По словам Клименко, группа киллеров прибыла в Украину в начале мая. Заранее приобрели транспорт, автоматы и организовали слежку за будущей жертвой и его семьей.

В свою цель киллеры выстрелили пять раз, три пули попали в грудь. "Исполняли" черногорского наркобарона только двое членов группы, остальные ждали их в условленном месте.

Полиция задержала киллеров, устроивших вчера стрельбу в центре Киева. Фото: Нацполиция

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, в полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДСР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской и КОРД задержали четырех человек", - отметил Игорь Клименко.

Видео с задержания киллеров опубликовала полиция.

Журналист Виталий Губин опубликовал у себя в Facebook фото задержанных киллеров.

Битва за пропавший кокаин

"Страна" выяснила причину покушения на черногорского наркобарона, который жил в Киеве.

Истоки вчерашней стрельбы в Киеве лежат в давнем конфликте двух крупных мафиозных группировок "Шкаляри" и "Кавачи", который начался после пропажи нескольких сот килограммов кокаина в 2014 году.

Кокаин должен был прийти контрабандой из Венесуэлы в Европу и предназначался для обоих черногорских мафиозных клана, которые тогда еще работали в союзе. Однако на одном из этапов контрабандного трафика, уже в Средиземном море, кокаин бесследно пропал. Лидеры клана Шкаляри обвинили в краже "товара" своих партнеров по бизнесу из Кавачи. И уже через несколько дней оба клана сцепились в кровопролитной схватке.

Лидер черногорского мафиозного клана Шкаляри – Йован Вукотич. Руководство враждующего клана Кавачи делят между собой Слободан Кашчелан и Радое Звицер.

Так или иначе конфликт двух кланов неформально поделил всю Черногорию, местных политиков и чиновников на две части. Ведь Черногория – довольно маленькая страна с сохранившимся патриархальным укладом и стойкими родственными связями.

Счет убитых в войне черногорских мафиозных кланов с 2014 года уже идет на пятый десяток. Основной бизнес враждующих балканских криминальных группировок – контрабанда наркотиков в Евросоюз из Южной Америки и Азии, нелегальная иммиграция в ЕС из Азии и Африки, угоны автомобилей и кражи в Европе, а также поставки проституток из постсоветских стран, вымогательство и ростовщичество.

Интересно, что балканские криминальные кланы тесно сотрудничают с украинскими и российскими преступными группировками, в частности, украинцы и россияне поставляют на Балканы "живой" товар – проституток, а также сотрудничают с сербами и черногорцами в трафике наркотиков и торговле угнанными автомобилями.

Помимо кланов Шкаляри и Кавачи, в странах, которые сложились на Балканах после раскола Югославии, действует еще несколько криминальных группировок. Одну из крупнейших возглавляет балканский криминальный авторитет Филип Корач, контролирующий организованную преступность почти во всей бывшей Югославии. Еще одна влиятельная криминальная группировка, которая образована футбольными "ультрас" - сербские "Янычары". К слову, "Янычары" тесно сотрудничают и дружат с черногорским мафиозным кланом "Кавачи".

Фигурант вчерашнего покушения – 37-летний Питер Радуй Зинце, по словам источника "Страны" в полиции, якобы входил в клан "Кавачи" и возглавлял одну из крупных бригад клана, которая специализировалась на заказных убийствах. К организации вчерашнего покушения на Питера Радуй Зинце может быть причастен серб Дамир Ханжич из криминальной группировки Шкаляри.

Питер Радуй Зинце

"Питер Радуй Зинце скрывался с семьей в Украине, на него давно охотились его конкуренты в Сербии и Черногории. Основная версия вчерашнего покушения – месть за ранее совершенные заказные убийства, которые Радуй Зинце организовывал в 2018–19 годах в Черногории и Сербии. В 2018 году в Черногории и Сербии начались масштабные полицейские операции, целью которых была зачистка от местной мафии. Однако под раздачу полиции по "загадочному" стечению обстоятельств поначалу попал клан "Шкаляри". Видимо, потому, что клан "Кавачи" и "Янычары" связаны дружественными и родственными связями с сербскими политиками и чиновниками. Но позже вектор изменился и "Кавачи" тоже попали под зачистку. Питеру Радуй Зинце пришлось вместе с семьей уехать в Украину – дело в том, что клан "Кавачи" имел связи и сотрудничал с киевским вором в законе "Неделей" по линии контрабанды наркотиков. В апреле 2020 года в полицию Украины пришла от коллег из Сербии информация, что в Украину планируется выезд бригады киллеров, задача которой – убийство Питера Зинце. Приехало четверо человек, из Черногории и Сербии. Здесь киллеры познакомились с двумя бывшими бойцами, ветеранами АТО, которые помогли бандитам с Балкан купить оружие, патроны по нелегальным каналам. Также АТОшники были на подхвате у сербов, когда те следили за семьей Питера Зинце. Все это время бригаду киллеров "вела" служба наружного наблюдения полиции – планировалось, что убийц задержат во время совершения преступления, на гарячем. Но произошел сбой, киллеры расстреляли Зинце и скрылись – они хотели уйти за границу через Одесскую область – в Молдавию. Однако их телефоны были на контроле, их маршрут отслеживали до Одессы, где и задержали. Двоим из них все же удалось сбежать, сейчас их ищут. Но в целом это, конечно, провал МВД - группу вели, но убийство не предотвратили", - пояснил источник "Страны" в полиции.