После вчерашнего инцидента, когда ГБР штурмовало музей с картинами Порошенко, партия "Евросолидарность" потребовала от председателя парламента Дмитрия Разумкова жестко отреагировать на происшествие, а также срочно собрать несколько комитетов Рады. Кроме того, в политсиле обвиняют президента Владимира Зеленского, что он лично звонил в Госбюро расследований и давал указания.

Об этом 17 мая заявил сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, пишет "Укринформ".

"Нас очень удивило, что нет никакой реакции от Верховной Рады Украины. Поэтому мы обращаемся к спикеру Верховной Рады Украины господину Разумкову и требуем его жесткой реакции на преступные действия, которые вчера произошли в музее Гончара", - сказал Герасимов.

По его словам, "Евросолидарность" требует срочно собрать несколько комитетов Рады, которые, по мнению политсилы, должны осудить действия ГБР и отдельных его следователей.

"Также мы требуем срочно собрать Комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать Комитет по гуманитарной и информационной политике, который должен осудить действия, когда без решений, без аргументов, без документов ломаются двери в национальный музей. И мы требуем срочно собрать комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых следователей ГБР, которые не показывали документов, которые не представлялись, которые применяли физическую силу и которые ломали дверь в национальный музей", - заявил Герасимов.

По его словам, 26 мая, когда разворачивались события в музее Гончара, Зеленский 26 мая "не менее 6 раз" лично звонил в ГБР "с приказами преступно нарушать закон". По мнению Герасимова, президент должен перед директором музея Петром Гончаром и журналистами.

Напомним, 26 мая в ГБР ожидали экс-президента Петра Порошенко. Он должен был прийти на допрос по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Однако экс-президент в Госбюро расследований не пришел. Его защитник заявил, что Порошенко не получил повестку.

Сам экс-президент в это же время устроил выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу. Она проходила в музее Гончара, где побывали и следователи ГБР.

"Страна" подробно разбиралась, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.