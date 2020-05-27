В Японии, в городе Киото арестовали 42-летнего Синдзи Аобу, которого подозревают в поджоге аниме-студии Kyoto Animation, где погибли 36 человек.

Об этом сообщает японский общественный телеканал NHK, в среду, 27 мая.

Арест последовал через десять месяцев после пожара, поскольку сам Аоба пострадал в нем, получив сильные ожоги. Он до сих пор проходит реабилитацию.

Кроме того, арест Аобы был отложен из-за коронавирусных ограничений. Так как состояние подозреваемого улучшается, а карантин в стране отменен, возникает риск, что он может попытаться сбежать или уничтожить доказательства.

Ранее сообщалось, что его задержали в больнице и доставили в полицию для допроса на носилках. По информации полиции, Аоба признал вину, не раскаявшись. Он объяснял поджог местью за кражу своего романа. Студия заявила, что человек с таким именем присылал им роман на конкурс, но его произведение не прошло отбор и не использовалось для создания аниме.

Поджег студии Kyoto Animation, 18 июля 2019 года

Напомним, пожар в студии Kyoto Animation произошел в июле 2019 года. Преступник принес в холл студии канистры с керосином и поджег его с криком “Умрите!”. В результате пожара 36 человек погибли и 33 пострадали.