С 1 июня в Украине в рамках очередного этапа снятия ограничительных мер разрешат возобновить работу фитнес-клубов. Они закрылись еще в середине марта, когда в стране объявили карантин. Перед долгожданным открытием многие спортивные залы предупреждают клиентов о возможном изменении режима работы, а некоторые - объявляют скидки на абонементы.

"Страна" узнала, как спортивные залы столицы готовятся к открытию.

Крупная сеть спортивных клубов "SportLife" будет работать с 1 июня. Об этом "Стране" сообщили в сервисном центре. Однако, по словам администраторов клуба, будут небольшие изменения в графике работы.

"Мы будем делать СМС-рассылку для наших клиентов. Пока планируем запускаться 1 июня. Возможно, по началу могут быть изменения в графике, уменьшатся часы работы", - сообщила сотрудница клуба.

В сети спортзалов "Спортлэнд" пока не готовы сказать точную дату открытия и просят перезвонить позже.

"Еще точной информации нет, перезвоните с 1 июня, тогда будем точно знать", - лаконично ответила администратор.

Фитнес-центр "Tsarsky" также откроется с 1 июня, а сейчас клуб объявил скидки на абонемент. По словам администратора Марии, в зале будут соблюдены все меры предосторожности.

"У нас до 1 июня скидки: абонемент на год стоит 65 тысяч гривен, вместо 93 тысяч. Мы будем измерять температуру посетителям, везде будет антисептик и одноразовые полотенца. Работать планируем в обычном режиме: с 07:00 до 23:00. Мы очень рады открытию", - рассказала Мария.

А вот в спортивном клубе "Love Fitness" пока не уверены, будут ли открываться, но обещают, что придираться к клиентам не будут.

"Мы-то с удовольствием откроемся, но лучше перезвоните в пятницу, потому что мы уже третий раз открываемся, но все переносится постоянно. Первый день планируем работать с 08:00 до 21:00, а потом вернуться к нормальному режиму: с 07:00 до 23:00. Вы наденьте маску, чтоб она на шее была и все. Мы не придираемся. Понимаем, что в масках невозможно тренироваться. Мы нормальные люди, вы же понимаете", - сообщил мужчина на рецепции клуба.

Однако некоторые клубы заявляют, что более щепетильно подходят к соблюдению правил во время карантина. Например, сеть спортивных залов "HitWorks" будут измерять температуру на входе и часто проветривать помещения.

"Мы планируем открываться с 1 июня. Мы работаем с 07:00 до 21:00, у нас нет свободного посещения, только групповые тренировки. Все тренеры и администраторы будут в масках и перчатках, а гости тренироваться - без. У нас групповые занятия, если раньше у нас в группах было до 12 человек, то в связи с карантином мы сократили количество групп до 9 человек. Также вы не будете пересекаться в раздевалках с другими клиентами, так как у нас перерыв между тренировками полчаса", - рассказала девушка на рецепции.

Напомним, ранее Минздрав опубликовал правила работы спортзалов в Украине. Они должны будут временно отказаться от массажа, фитнес-баров, полотенец и бассейнов.

Также "Страна" подробно рассказывала, что, кроме открытия спортзалов, изменится по карантину в Украине с 1 июня.