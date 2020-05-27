Американский президент Дональд Трамп призвал вывести войска США с территории Афганистана, поскольку местное население должно уже само защищать свое государство.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

Как отметил американский лидер, Соединенные Штаты действуют на афганской территории как полиция, а не боевая сила. Он добавил, что спустя 19 лет присутствия американцев в этой стране афганцы должны уже сами нести полицейскую службу.

"Верните наших солдат домой, но внимательно следите за тем, что происходит, и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо!" — написал Трамп.

В конце апреля СМИ сообщали, что Трамп почти ежедневно в беседах со своими советниками настаивает на полном выводе американских войск из Афганистана из-за опасений вспышки коронавируса в стране.

Напомним, в начале марта Трамп уже заявлял, что Афганистан должен сам о себе позаботиться после вывода американских войск.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему США уходят из Афганистана и захватит ли теперь там власть Талибан.