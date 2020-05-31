Львенок Симба со своим отцом, который отдал ради него свою жизнь. Кадр из мультика
Львенок Симба со своим отцом, который отдал ради него свою жизнь. Кадр из мультика "Король лев"

Конец мая - начало июня - период, когда в многих странах мира отмечается День отца. Этот праздник не менее важный, чем День матери. Папы вносят огромную лепту в воспитание ребенка, беспокоится о его здоровье и безопасности, помогают, советуют, подставляют плечо в сложных ситуациях. 

В странах мира День отца отмечается в разные дни. Сегодня - в последнее воскресенье мая, 31 числа - в Германии и России. В Украине день пап был учрежден буквально год назад указом Петра Порошенко. Бывший президент назначил праздник всех отцов в тот же день, что и в США - в третье воскресенье июня. В 2020 году выпадает на 21 июня. 

Какого-то единого формата, как отмечать День отца, нет. Поздравить любимого папу можно по-разному. Кто-то готовит вкусный обед - его любимые блюда. Кто-то дарит подарки. Малыши для отцов делают трогательные презенты своими руками: рисунки, поделки. Но, конечно, самое большое счастья для родителей - это чтобы их дети были здоровы и счастливы. 

Не только в День отца, но и в любое другое воскресенье, нужно не забывать навещать маму и папу. Если нет вознести встретиться лично, то хотя бы по телефону. Верующие люди традиционно ставят за родителей свечки в храме. Если они живы - за здравие. Если скончались - за упокой. Если родители пожилые, они требуют особой заботы - как бы человек ни был занят, он должен находить на это время. 

В качестве знака внимания некоторые отправляют своим папам в День отца поздравления в открытках, картинках, стихах по смс и в мессенджерах. Особенно это актуально в связки с пандемией коронавируса. Некоторые из них предлагаем вниманию читателей ниже. 

Поздравления с Днем отца в открытках, картинках и стихах

 с днем отца

В день отца пожелать я хочу
Не знавать ни печали, ни грусти,
На Вселенную я закричу,
Чтобы выразить все свои чувства.

Пусть к тебе, мой родной человек
Прилетит скоро птица удачи,
Проживи еще ты целый век,
В окруженьи уюта и счастья.

 день отца гиф

Папулечка, родной, в мире лучший самый!
Тебе я благодарна, что ты рядом со мной,
Как же хорошо, как повезло нам с мамой,
Что ты — наша опора, ты стал для нас стеной!

Спасибо, что всегда, ты даришь мне улыбку,
С тобою все невзгоды проще пережить.
И мне совсем нестрашно в этом мире зыбком,
Пока меня, папуля, ты можешь защитить.

Спасибо папа, что ты есть,
Что вырастил, что всегда рядом.
С тобой любая рядом весть
Казалась радостью, наградой.

Сегодня утром, в день отца,
Хотим сказать тебе мы слово.
Чтоб счастья мчалась конница,
И знал, что ты всегда основа.

день отца поздравление в картинках

Папа! Милый! Поздравляем
С Днем отца тебя сейчас!
Ты во всём огромном мире
Лучший папочка у нас!

Мы тебя все очень любим
И хотим мы пожелать,
Чтоб ты был всегда веселым!
И чтоб бед тебе не знать!

с днем отца анимация

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