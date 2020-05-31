Конец мая - начало июня - период, когда в многих странах мира отмечается День отца. Этот праздник не менее важный, чем День матери. Папы вносят огромную лепту в воспитание ребенка, беспокоится о его здоровье и безопасности, помогают, советуют, подставляют плечо в сложных ситуациях.

В странах мира День отца отмечается в разные дни. Сегодня - в последнее воскресенье мая, 31 числа - в Германии и России. В Украине день пап был учрежден буквально год назад указом Петра Порошенко. Бывший президент назначил праздник всех отцов в тот же день, что и в США - в третье воскресенье июня. В 2020 году выпадает на 21 июня.

Какого-то единого формата, как отмечать День отца, нет. Поздравить любимого папу можно по-разному. Кто-то готовит вкусный обед - его любимые блюда. Кто-то дарит подарки. Малыши для отцов делают трогательные презенты своими руками: рисунки, поделки. Но, конечно, самое большое счастья для родителей - это чтобы их дети были здоровы и счастливы.

Не только в День отца, но и в любое другое воскресенье, нужно не забывать навещать маму и папу. Если нет вознести встретиться лично, то хотя бы по телефону. Верующие люди традиционно ставят за родителей свечки в храме. Если они живы - за здравие. Если скончались - за упокой. Если родители пожилые, они требуют особой заботы - как бы человек ни был занят, он должен находить на это время.

В качестве знака внимания некоторые отправляют своим папам в День отца поздравления в открытках, картинках, стихах по смс и в мессенджерах. Особенно это актуально в связки с пандемией коронавируса. Некоторые из них предлагаем вниманию читателей ниже.

Поздравления с Днем отца в открытках, картинках и стихах

В день отца пожелать я хочу

Не знавать ни печали, ни грусти,

На Вселенную я закричу,

Чтобы выразить все свои чувства.

Пусть к тебе, мой родной человек

Прилетит скоро птица удачи,

Проживи еще ты целый век,

В окруженьи уюта и счастья.

Папулечка, родной, в мире лучший самый!

Тебе я благодарна, что ты рядом со мной,

Как же хорошо, как повезло нам с мамой,

Что ты — наша опора, ты стал для нас стеной!

Спасибо, что всегда, ты даришь мне улыбку,

С тобою все невзгоды проще пережить.

И мне совсем нестрашно в этом мире зыбком,

Пока меня, папуля, ты можешь защитить.

Спасибо папа, что ты есть,

Что вырастил, что всегда рядом.

С тобой любая рядом весть

Казалась радостью, наградой.

Сегодня утром, в день отца,

Хотим сказать тебе мы слово.

Чтоб счастья мчалась конница,

И знал, что ты всегда основа.

Папа! Милый! Поздравляем

С Днем отца тебя сейчас!

Ты во всём огромном мире

Лучший папочка у нас!

Мы тебя все очень любим

И хотим мы пожелать,

Чтоб ты был всегда веселым!

И чтоб бед тебе не знать!