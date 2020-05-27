В Испании, где количество новых летальных случаев от Covid-19 уменьшается, начался официальный 10-дневный траур в честь всех погибших от коронавируса. Их на территории страны зафиксировано более 27 тысяч.

Об этом в среду, 27 мая, написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Твиттере.

По его словам, 10 дней - самый длительный траурный период в истории демократической Испании.

Сообщается, что траур включает в себя торжественную церемонию поминовения под председательством главы испанского государства короля Филиппа VI.

"8 из 10 жертв были старше 70 лет, они были теми, кто помог построить страну, которую мы знаем сегодня", - отметил глава правительства.

Испания, где общенациональный карантин был введен 14 марта, является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Там было зарегистрировано пятое по величине число подтвержденных случаев и случаев смерти.

По состоянию на среду, по меньшей мере 27 116 человек умерли от Covid-19. Общее количество зараженных в стране составляет 283 339 человек, из которых 196 958 выздоровели.

В Испании объявлен 10-дневный траур по погибшим от коронавируса. Скриншот: Педро Санчес в Твиттер

Напомним, что недавно Бразилия обогнала Испанию и вышла на третье место по количеству инфицированных коронавирусом в мире.

Ранее мы писали, что в Испании решили открыть границы для туристов с июля этого года.