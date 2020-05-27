Нардеп и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович после сегодняшнего суда по делу о символике дивизии СС "Галичина" заявил, что решение не касалось признания ее нацистской.

Об этом Вятрович написал в Facebook.

"В обнародованном решении суда нет ничего о том, является ли символика дивизии "Галичина" символикой национал-социалистического тоталитарного режима", - утверждает Вятрович.

По его мнению, суд решил, что Украинский институт нацпацамяти не должен был отвечать на обращение гражданина касаемо принадлежности этой символики к нацистской.

"Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не предоставить ответа гражданину для меня остается загадкой", - написал Вятрович.

Впрочем, в решении, копию которого опубликовал экс-глава Украинского института нацпамяти, говорится, что противоправными являются действия УИНП не по предоставлению ответа на обращению гражданина, а по по предоставлению вывода о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

"Признать противоправными действия Украинского института нацпамяти и главы УИНП по предоставлению вывода о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии действующему законодательству Украину не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено, изложенного в письме Украинского института нацпамяти от 15.05.2017 за №01/ 1015", - сказано в документе.

Напомним, официальный запрос в Институт нацпамяти о том, является ли символика дивизии СС "Галичина" нацистской, еще в 2017 году отправляла редакция "Страны". Мы получили ответ, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

Именно после этого ответа глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подал в суд иск к Институту Национальной Памяти и Вятровичу лично.