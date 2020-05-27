Банда "черных риэлторов" в Днепре мошенническим путем получила право собственности на недвижимость, а также незаконно удерживала потерпевших в их домах.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook в среду, 27 мая.

"Сотрудники Днепровского отдела полиции установили, что в состав группы входили трое мужчин. В ходе расследования выяснилось, что они причастны к смерти 44-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в декабре прошлого года на улице Лужниковой. По заключению экспертов, потерпевший скончался от тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 25 мая сотрудники Днепровского отдела полиции с привлечением полицейских полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски по месту проживания подозреваемых. В результате было изъято оружие, копии и оригиналы документов на имя разных лиц, в том числе на имя умершего человека. Кроме этого, правоохранители обнаружили двух мужчин, которых злоумышленники лишили свободы.

Было установлено, что преступники мошенническим путем завладели их жильем, а самих мужчин незаконно удерживали и заставляли работать на территории дома. Потерпевшими оказались 42 - летний мужчина и его 73 - летний отец.

По указанным фактам следователи Днепровского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Все трое мужчин задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в январе этого года в Днепре дали пожизненное четырем черным риелторам, которые убили 9 человек.

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