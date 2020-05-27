В рамках масштабной кампании по сбору денег на разработку вакцин и лекарств от коронавируса за три недели было собрано более 9,5 млрд евро.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Отличный результат, мы достигли первой крупной вехи марафона "Глобальный ответ" (#GlobalResponse)", - написала фон дер Ляйен.

Напомним, 4 мая состоялась видеоконференция различных мировых лидеров, на которой обсуждалось выделение $8,2 млрд на создание вакцины от коронавируса. На ней выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлера Германии Ангела Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцяна. США участие не принимали.

Цель данной инициативы - согласовать на глобальном уровне исследования с целью разработки вакцин и лекарств от коронавируса. Предполагается, что как только такие препараты будут созданы, они станут доступны всем странам, в том числе беднейшим.