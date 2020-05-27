Украина включила Панаму в перечень офшорных зон. Такое решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 27 мая. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года "Об отнесении государств в перечень офшорных зон". Панаму добавили в раздел "Центральная Америка", где до этого было только государство Белиз.

Скриншоты постановления Кабмина в Telegram обнародовал нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Кабмина правительство приняло программу стимулирования экономики. Правда пока план спасения предоставил без конкретных предложений, а полную версию обещали показать через нескольких дней.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин расширил список больниц, где принимают людей с коронавирусом.

Также мы сообщали, что Кабмин выделил 555 млн грн на погашение задолженности перед аграриями.