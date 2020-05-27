Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков полагает, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", также известный за счет своих норм как закон о тотальной украинизации, нужно изменить. Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.

Об этом Разумков заявил в интервью "Главкому".

"Думаю, да (закон о языке нужно менять - Ред.). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать - объединит это украинское общество или нет", - сказал Дмитрий Разумков.

При этом, по словам председателя Рады, несмотря на то, что соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет.

Что касается позиции нардепов фракции "Слуги народа" по поводу закона об украинизации, по данным Разумкова, она достаточно разнообразна.

"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", - сказал Разумков.

Напомним, недавно в закрытом чате фракции "Слуга народа" разгорелся скандал на тему русского языка и его использования в Украине. Нардеп Евгений Шевченко призывал коллег изменить закон о тотальной украинизации, а депутаты Мотовиловец и Алексейчук выступали против.

Также "Страна" подробно описывала, как ужесточат языковые нормы в этом и следующих годах в соответствии с действующим сейчас законом.