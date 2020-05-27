В Офисе генпрокурора заявили, что вице-адмирал Черноморского флота РФ подстрекал украинских военнослужащих к госизмене. События происходили в 2014 году в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

Вице-адмирала, который является начальником штаба-первым заместителем командующего Черноморского флота РФ, подозревали в пособничестве в ведении представителями власти и Вооруженных сил России агрессивной войны против Украины. А во время досудебного расследования обнаружили, что он подстрекал украинских военных к госизмене.

"По данным следствия, в течение марта 2014 года чиновник, находясь в Севастополе, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменения границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия лично склонял украинских офицеров из числа командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта", - сказано в сообщении.

По этому факту начали уголовное производство. Оно ведется по ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (подстрекательство, государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Напомним, в 2016 году суд разрешил заочно осудить главу Черноморского флота вице-адмирала Витко, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений перед Украиной.