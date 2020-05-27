Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая совершил телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе разговора он поблагодарил его за гуманитарную помощь в период пандемии коронавируса, а также предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

Владимир Зеленский выразил благодарность за предоставление Украине медицинских материалов и оборудования от Азербайджана общим весом более 23 тонн, которую доставили ​​в Киев 21 мая.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией Covid-19, - сказал Зеленский.

Кроме того стороны договорились о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Президенты также обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Владимир Зеленский заявил, что после завершения карантина в Украине и Азербайджане будет восстановлен традиционный двусторонний политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество. Он также предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ.

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию" - добавил президент Украины.

Также Зеленский поздравил Президента Азербайджана и его народ с завершением священного для всех мусульман месяца Рамазана и Днем Республики.

Ранее мы писали, что Азербайджан может предоставить финансовую помощь Украине, в случае принятия требуемых МВФ законов: о банках и о земле.