Пока в Украине действует вторая стадия ослабления карантина, в соседней Польше власти распорядились перейти к четвертому этапу снятия коронавирусных ограничений. В частности, в стране 30 мая будет отменен масочный режим.

Об этом в среду, 27 мая, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Onet.pl.

Так, начиная уже с пятницы, 30 мая, жителям страны больше не обязательно появляться в общественных местах в маске. Тем не менее, если в люди не могут соблюдать дистанцию друг между другом в 2 метра, закрывать лицо им все-таки придется. В свою очередь власти рекомендуют носить маски, если два человека гуляют близко друг к другу.

Также с 30 мая также отменяются ограничения на количество людей в магазинах, ресторанах и церквях, однако там будет действовать правило о социальном дистанциировании.

Кроме того власти разрешили проводить концерты и другие мероприятия под открытым небом, аудитория которых не должна превышать 150 человек. Посетители должны будут прикрывать нос и рот а также соблюдать дистанцию.

С пятницы рестораны и бары в отелях смогут принимать клиентов внутри.

Более того, уже с 6 июня в гостиницах заработают бассейны, спортзалы и фитнес-клубы. Открыться разрешат и кинотеатрам, театрам, залам оперы и балета и циркам, однако окончательное решение о возобновлении работы должны будут принять собственники заведений. При этом количество зрителей ограничено до 50%, они должны носить маски.

С 6 июня также откроются спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны, игровые комнаты и парки развлечений, сауны, массажные и тату-салоны. Можно будет организовывать ярмарки и выставки. Также будут разрешены свадьбы до 150 гостей. При этом гости не должны будут носить маски для лица. Дискотеки и клубы по-прежнему будут оставаться закрытыми.

"Мы справились с пандемией гораздо более эффективно, чем остальной мир", - отметил премьер-министр Матеуш Моравецкий, анонсируя новую волну послаблений.

Напомним, что недавно в Польше приняли решение об открытии границ с 15 июня.

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