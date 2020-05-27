На Украину снова надвигается циклон, который несет обильные дожди. Он перемещается со стороны Турции и достигнет Украины в четверг, 28 мая. Об этом на своей странице в facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

"Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром. Разве что завтра днем ​​восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или без осадков", - предупреждает Диденко.

По ее словам, температура воздуха немного пощадит украинцев днем будет достаточно тепло - до +15-20 градусов, а на Востоке - до +25. Но при этом будет дождь и сильный ветер.

"Киев завтра в полной мере почувствует вкус циклона - в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем ​​+16...+18 градусов", - прогнозирует синоптик и предупреждает, что сегодня и завтра на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми проблемами может влиять понижение атмосферного давления вследствие визита активного циклона.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили украинцев о грозовых дождях в середине последней недели мая.

Также мы сообщали, что в Карпатах за несколько дней до лета выпало до 40 см снега.