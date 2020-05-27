Жители села Новоселица в Житомирской области, где около пруда, местный охотник и арендатор ставка расстрелял семерых человек, рассказали, как они относятся к произошедшей трагедии. Одни защищают стрелка Анатолия Захарченко, другие рассказывают, что он любил стрелять из пистолета или ружья не только по уткам на своем пруду.

Об этом в среду, 27 мая, сообщает издание "КП в Украине", которое поговорило с соседями житомирского стрелка.

Новоселица - небольшое село в сотне километров от Житомира. Анатолий Захаренко жил рыбалкой и охотой - любил пострелять мелкую дичь на прудах или зайцев в поле. Сам он появился здесь лет 30 назад - переехал из России. От того и получил прозвище "Русский", "Кацап". Женился на местной сотруднице сельсовета Ольге, воспитали двух детей - сына женщины от первого брака и совместного. Работал в колхозе, затем трактористом.

Лет 20 назад арендовал и облагородил пруд недалеко от Новоселицы - в яру, на хуторе Краснянка. Запустил туда рыбу, поставил на берегу беседки, домики для ночевки, подвел свет. И пускал людей отдохнуть. С чужих брал 200 гривен в сутки, своим - бесплатно.

"Никакой агрессии я у него не замечал - со мной он нормально общался", - рассказал "КП" в Украине" один из знакомых Анатолия Захаренко по имени Александр, из соседнего села. - "Подумайте сами: разве агрессивного человека возьмут егерем в охотничий союз? А за него все проголосовали - чтобы он был старшим охотником села. Да и звали бы его столько раз в крестные? У него в селе около десяти крестников, он мне хвастался. Я у Толи был - хозяйственный мужик. Уху у него можно было заказать. Люди издалека на его пруд приезжали - из Киева приезжали, из Житомира".

Последние лет 20 официально Анатолий не работал, жил на пенсию по инвалидности (у него проблемы с сердцем) и тем, что за рыбалку дадут. Дом в селе у его жены небогатый, дорожки во дворе - без асфальта. Сам ездил на старой "Ниве", но был и трактор.

В народе гуляет еще несколько версий: может, вымогали деньги или пруд хотели забрать, или припомнили русское происхождение, из-за чего Захаренко мог вспылить, или обвинили в трусости - на войну не пошел и сыновей не пустил.

Есть еще одна - накануне кровавой бойни после заявления Захаренко задержали начальника местного отдела полиции. Якобы тот требовал каждый месяц платить ему по 10 000 гривен - тогда он не будет мешать Анатолию в его небольшом бизнесе на пруду.

Но в селе задержание полицейского и расстрел на пруду никак не связывают. Из-за чего их знакомый мог положить семерых - понятия не имеют. Зато знают, почему якобы отпустил восьмого - "так тот – водитель и не при делах". О каких делах речь - молчат.

Но несколько местных жительниц рассказали, что люди боятся Анатолия, ведь прецедентов с его участием, по их словам, было достаточно.

"Если бы я жила не в Киеве, а в селе, я бы боялась, что вечером выйду из дома, а из-за угла выйдет "Кацап" с пистолетом и голову мне снесет", - поделилась уроженка села Виктория. - "Меня с Новоселицей уже ничего не связывает - я туда не вернусь. Но в гости приезжаю, так как остались и друзья, и родственники. Ничего хорошего об этом человеке сказать не могу. Год назад он бегал по селу с пистолетом, приставлял к виску людям - я лично их знаю. Говорил: "Я вас порешу, постреляю, я здесь власть, и мне на все наплевать". Такое происходило систематически. Он агрессивный, вспыльчивый - ему не надо было какого-то повода, чтобы начать разборки. А на том пруду бесчинства были постоянно - пьянки-гулянки, баня, девочки. Все его побаивались - здоровый, коренастый дядька. Старались не пересекаться".

"Он с удара челюсти выбивал", - продолжает Виктория. - "Да и жену поколачивал. Натерпелась Оля с ним. Иногда думаю - если б она не привела это несчастье в село, и ребенок ее бы остался жив, и сейчас этого горя бы не было".

В селе помнят трагедию, которая произошла около 15-20 лет назад. Тогда один из сыновей взял ружье Анатолия и застрелил брата, Виталика. Одни говорят, после охоты приехал на пруд, оставил ружье без присмотра - ребенок взял его и нажал на курок. Другие - что ружье дети сами взяли дома, оно было не в сейфе. Старшему мальчику на момент трагедии было около десяти, младшему - лет пять. Ответственности, говорят в селе, никто не понес, оружие и право на него у Захаренко не забрали.

В селе говорят, в ту ночь, когда над прудом раздалось семь смертельных выстрелов, восьмому гостю чудом удалось спастись. Отошел в туалет, услышал стрельбу - дал деру через поле. Как рассказывают местные, выживший 3-4 километра бежал, и только в центре села его пустили в дом - он спрятался под диваном. К тому времени по всему селу стоял лай собак, половина жителей уже не спала и знала о произошедшем.

Напомним, ранее житомирский стрелок рассказал свою версию кровавых событий на пруду.

Как сообщалось, суд арестовал житомирского стрелка Захаренко без возможности внести залог.