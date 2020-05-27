Экс-президент Петр Порошенко, который 26 мая не явился на допрос в ГБР, а открыл выставку картин в музее Гончара, принес полотна в музей, потому что хотел избежать обыска у себя дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, события со штурмом музея Гончара - это результат успешной пиар-защиты Порошенко.

"Экс-президент получил утечку о готовящемся обыске у него во дворце. Как вы помните, он построил его в Козине на месте базы отдыха "Чайка", которая была на балансе фабрики Карла Маркса (сейчас "Рошен"). И, чтобы сыграть на опережение, Порошенко вывез часть своих картин в музей Гончара, чтобы отвадить ГБР от обыска дома", - написал Лещенко.

По словам экс-нардепа, Порошенко опасался проведения следственных действий у себя дома, так как видео с обыском могло бы попасть в СМИ. Тогда бы выяснилось, что экс-президент окружил себя "пшонка-стилем". Кроме того, по словам Сергея Лещенко, на стенах дома Порошенко висят не только картины Шишкина и Репина, но и оригиналы работ Рубенса и даже Сандро Боттичелли, "за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе".

"Сам музей Гончара с 17 марта находится на карантине. Более того, сайт музея сообщает, что они закрыты на реконструкцию и работает только один зал временных экспозиций. В авральном порядке за несколько дней там была организована так называемая "выставка из коллекции Порошенко". Таким образом, Порошенко решил при помощи музея прикрыться от проблем, которые у него возникли с ГБР", - сообщил Лещенко.

Напомним, 26 мая в ГБР был запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Он должен был пройти по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Согласно неофициальным данным, речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова (в том числе "Русская красавица").

Однако Порошенко на допрос не явился, устроив на это же время выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу. Она проходила в музее Гончара, где побывали и следователи ГБР.

"Страна" подробно разбиралась, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.