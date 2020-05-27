Отделения миграционной службы в Киеве и Киевской области возобновили работу после ослабления карантинных ограничений. Оформление загранпаспорта и другие услуги предоставляются в обычном режиме.

Об этом информирует пресс-служба Государственной миграционной службы в регионе.

"С 25 мая в связи с ослаблением в стране карантинных мероприятий территориальные подразделения ГМС в г. Киеве и Киевской области вернулись к полноценному режиму обслуживания граждан по всем направлениям деятельности миграционной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все подразделения Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области работают по обычному графику, также восстановлена работа сервиса "Электронная очередь". Кроме того в миграционной службе напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

"При посещении подразделений Миграционной службы необходимо пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами и соблюдать безопасного расстояния между людьми (из расчета не более 1 человека на 10 кв. метров). Если же у вас имеются симптомы ОРВИ (повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание и т.д.), вы недавно контактировали с больными COVID-19 или находились в странах, в которых выявлены случаи заражения населения коронавируса, обязательно останьтесь дома и позаботьтесь о своем здоровье!" - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в ГМС заявили, что не будут применять к украинцам штрафные санкции, которые не успели переоформить документы из-за введения карантина.

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