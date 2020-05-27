Сегодня столичный суд признал незаконной символику дивизии СС "Галичина".

Это военное формирование, созданное гитлеровцами во Львове в 1943 году. Дивизию начали активно прославлять после Евромайдана. Активно подключился к этому и государственный Институт национальной памяти, который фактически легализовал символику дивизии, заявив, что она якобы не подпадает под закон о запрете коммунистической и нацистской символики.

И сегодня суд запретил Институту выносить подобные заключения. "Страна" разбирались в истории этого иска.

Что решил суд

Решение о символике "Галичины" принял Окружной админсуд Киева - по иску жительницы Киева Натальи Мясниковой.

Копию решения опубликовал нардеп Максим Бужанский.

В документе признаются незаконными выводы Института национальной памяти о том, что символика дивизии нацистской не является. Такие выводы ИНП официально сделал еще 16 мая 2017 года, отвечая на запрос журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

Подпись под этим документом поставил тогда еще директор этой организации Владимир Вятрович.

В итоге суд запретил должностным лицам Института распространять выводы, сделанные Вятровичем в ответе на запрос "Страны" - о том, что символика "Галичины" не подпадает под закон о запрете коммунистических и нацистских символов.

Очевидно, что в решении суда есть определенные лазейки для тех, кто захочет пройтись по улицам городов с флагами СС "Галичина".

По сути, Фемида постановила запретить делать выводы относительно разрешенности символики лишь для чиновников Института нацпамяти. И в теории кто-то другой свободно может ее демонстрировать.

Тем не менее, вердикт ОАСК открывает дорогу к судебному преследованию уже тех, кто в дальнейшем будет использовать символы "Галичины".

При этом суд отказал заявительнице в требовании опубликовать данную информацию на сайте ИНП.

Впрочем, у самого Вятровича другое видение судебного вердикта.

"В обнародованном решении суда ни слова о том, символика дивизии "Галичина" является символикой национал-социалистического тоталитарного режима.

Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской.

Хотя как УИНП, как центральный орган исполнительной власти, мог не дать ответы гражданину для меня остается загадкой", - написал экс-директор у себя в Facebook.

Очевидно, что нардеп слегка искажает реальность - суд ничего не говорил о том, что нельзя было отвечать на обращение журналиста "Страны". А оспаривает именно выводы Вятровича в указанном письме.

Украинский Институт нацпамяти уже заявил, что обжалует решение суда в апелляции.

О чем говорил Вятрович в письме "Стране"

История с официальным прославлением "Галичины" началась сразу после создания новой государственной структуры - Института нацпамяти. Который после Майдана возглавил главный декоммунизатор страны Владимир Вятрович.

Однако это уже тогда вызывало логичные вопросы: а не подпадает ли "Галичина" под пролоббированный Вятровичем же закон о запрете коммунистической и нацистской символик? Ведь формировалась эта дивизия в рамках СС - признанной по итогам Нюрнберга преступной организации. И по личному указанию Адольфа Гитлера. Символика ее - чисто эсэсовская (две молнии).

"Страна" еще три года назад поинтересовалась у Института нацпамяти - так являются ли символы "Галичины" запрещенными или нет?

В мае 2017 года мы получили официальный ответ. Владимир Вятрович сослался на пункт 5 части 1 статьи 1 закона, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой и указал, что в этом перечне нет символов дивизии СС "Галичина".

"В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено", - написал Владимир Вятрович.

Именно после этого письма появился судебный иск против Вятровича. Суд длился три года и в итоге пришел к озвученному выше решению.

Культ "Галичины" в Украине

В этом году у дивизии СС - своеобразный юбилей: 77-летие со дня основания.

28 апреля 1943 года во Львове прошла церемония создания дивизии. Для этого отвели здание оккупационной администрации - дистрикта "Галиция". Присутствовал на мероприятии глава оккупантов, губернатор и бригадефюрер СС Отто Вехтер.

В дальнейшем руководили дивизией в составе СС исключительно немецкие офицеры, они же возглавляли полки, а также осуществляли набор в это войско.

То есть это была не просто коллаборантская структура, а составная часть нацистских войск.

При этом во Львове и других местах Западной Украины эта дивизия сегодня прославляется на официальном уровне. Есть несколько памятников, мемориалов, регулярно проходят марши в честь дивизии.

На общегосударственном уровне эту кампанию оправдывал Институт нацпамяти Вятровича. "Дивизия Галичина, созданная в 1943 году, принадлежала не к общим СС, а в войскам СС, и использовалась прежде всего как боевая часть", - говорилось на сайте УИНП.

При этом сам факт вхождения в эсэсовские структуры украинских борцов за память не смущает. Похоже, у Вятровича есть "хорошее" и "плохое" СС. Хотя вся эта организация была в Нюрнберге признана преступной (наравне с СД и гестапо).

Интересно, что апология "Галичины" была на старой версии сайта Института. На новой упоминаний о дивизии нет.

При этом "топить" за "Галицию" продолжают и при Зеленском. К 77-летию дивизии в конце апреля Львовская областная администрация опубликовала поздравление. Правда, аббревиатура "СС" была опущена, и в итоге Львовская ОГА поздравила всех с днем рождения дивизии как бы неизвестно чего, созданной тоже неизвестно кем.

Хотя в открытых источниках легко найти информацию, что разрешение на формирование дивизии дал лично фюрер Германии Адольф Гитлер. Да и само полное название дивизии – 14 SS-Schützendivision "Galizien" – доказывает, что она была всего лишь рядовым подразделением войск СС.

Так что и раньше, и тем более сейчас, после решения суда - любое позитивное упоминание о дивизии СС "Галичина" подпадает под действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

У галицкого губернатора объяснили, что 84 000 украинских добровольца пошли в созданную Гитлером дивизию, чтобы "научиться военному ремеслу" и "в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленного Украинского государства".

Однако, исходя из такого объяснения вышеупомянутый антинацистский и антикоммунистический закон вообще надо отменять, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Согласно этой логике, любая обладминистрация может поздравить жителей своей области с днем рождения Советской армии, потому что десятки миллионов украинцев шли в нее, чтобы научиться военному ремеслу и в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленного Украинского государства.

Больше того, именно 500 тысяч военнослужащих Советской армии в 1991 году и стали "костяком" армии независимой Украины, а дивизия СС "Галичина" к ее восстановлению никакого отношения не имела.

По такой логике можно полностью оправдать КПСС, в которую шли, чтобы получить опыт государственного управления и стать костяком управленческой элиты независимой Украины (причем именно так и было!). А в ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – КГБ шли для того, чтобы получить опыт защиты государственной безопасности и потом применить его для защиты нацбезопасности Украины, став костяком "хорошо вышколенной и сильной СБУ".

Впрочем, это все лирика. В реальности же решение суда, если оно будет подтверждено и в апелляции будет означать, что появится возможность добиваться запрета на использовании символики дивизии СС "Галичина" на территории Украины. Правда, появится только возможность. А воспользуются ли ею власти - вопрос открытый.