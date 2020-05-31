Сегодня, 31 мая, все светловолосые девушки мира отмечают свой праздник - День блондинок. Его празднуют через три дня после Дня брюнеток.

Собрали все, что известно из истории праздника, самых известных блондинках мира и Украины, а также поздравления и анекдоты, которые посвящают белокурым ангелам.

День блондинок - история праздника

День блондинок появился в 2006 году после того, как в прокат вышла комедия "Блондинка в законе", которая затрагивает тему стереотипности мышления людей насчет светловолосых девушек.

Первые торжества часто проходили под лозунгом "Сделаем мир светлее", "блондинки всех стран объединяйтесь", "Глупы не блондинки, а те, кто судит о книге по обложке".

Так, создав свой собственный праздник, блондинки решили заявить о себе серьезно. Через несколько лет праздник стал популярным и в других странах.

Натуральные блондинки - почти вымирающий вид. На земле примерно 1,8% от всего населения. Но это не мешает девушкам наследовать цвет волос дневнегреческой богини Афродиты, путем окрашивания прядей.

Пожалуй, самой известной блондинкой остается Мэрилин Монро, которая ввела моду на экстравагантный белый не только в Америке, но и далеко за ее пределами, сделав крылатой фразу о том, что "джентльмены предпочитают блондинок" и что "лучшие друзья девушек - это бриллианты".

Блондинок преследует масса стереотипов: от мнения о том, что все блондинки обязательно глупые до легенд про их расчетливость и эксцентричность. Как бы то ни было, по отношению к блондинкам часто испытывают полную гамму чувств: их ненавидят и боготворят, ими восхищаются и смеются над ними, называя "заложницами перекиси водорода и повелительницами силикона". Им часто и много завидуют, потому что пройти мимо них невозможно.

В День блондинок часто вспоминают таких наиболее звездных обладателей светлой шевелюры как Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Катрин Денев, Грейс Келли, Ким Бейсингер, Мадонна, Шерон Стоун, Памела Андерсон, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Кэмерон Диас, Дженифер Энистон, Скарлетт Йоханссон, Клаудия Шиффер, Шарлиз Терон, Марго Робби, Эмбер Херд, Эмилия Кларк.

Кстати, девушка Илона Маска певица Граймс тоже перекрасилась в блондинку до рождения сына. Инженер выбрал в спутницы необычную и артистичную блондинку, которая любят шутить об искусственном интеллекте, верит в техногенный апокалипсис, а беременность делает ее воинственной как никогда.

В Украине тоже много заметных блондинок: от первой леди Елены Зеленской до известной артистки Оли Поляковой, а еще Ольги Сумской, Ирины Билык, Тины Кароль, Веры Брежневой, Евы Герцег, Миши Романовой, Светланы Лободы, Оли Фреймут, Оли Горбачевой, Alyosha, Лилии Ребрик, Кати Осадчей, Tayanna, Мики Ньютон, Лидии Таран, Евы Бушминой, травести-дивы Монро, Светланы Вольновой и многих других.

Кстати, в детских сказках встречались только светловолосые принцессы. А самая продаваемая в мире кукла Барби, которой в это году исполняется 61 год, была с золотистыми волосами.

Барби 1959 года. Фото: vogue.ua

Традиции праздника

Часто говорят, что блондинка - это особое состояние души и даже стиль жизни. Это беззаботность и яркость, необдуманные решения и аристократическая легкость. В честь блондинок в Латвии и Беларуси ежегодно проводят парад блондинок или балл блондинок, в России светловолосым красоткам вручают специальную премию "Бриллиантовая шпилька".

Поздравления с днем блондинок - в стихах и прозе

У каждого, кто сегодня будет отмечать День блондинок так или иначе есть в окружении светленькие: подружки, сестры, мамы. Не забудьте поздравить ваших эффектных знакомых-блондинок:

Быть блондинкой - это круто!

Говорить сто слов в минуту,

То обиженно молчать,

То смеяться и кричать.

С праздником, дорогая подружка. В день всех блондинок желаю блестящих светлых волос, лучезарной улыбки и восторженного взгляда! Не забывай, что блондинкам многое можно, если даже не всё!

Зая, ты лучшая из всех!

Ты веселая и шальная,

Озорной ты даришь смех,

Пусть ждет тебя сплошной успех!

С Днем блондинок самую яркую представительницу! Желаю оставаться такой же яркой и запоминающейся, пусть счастье и радость будут неподдельными, а улыбка рождает уверенность в собственных силах!

Пусть в этот день и всегда тебя окружает красота, никогда не сомневайся в своих силах. Знай, что блондинка означает не только нежность, но и страсть!

Пусть волосы сияют в День блондинки еще ярче, притягивая восторженные взгляды. Пусть муж не сомневается в натуральном цвете ваших волос, а начальник сможет убедиться, что в работе вы истинная брюнетка.

Дорогая, наша самая солнечная и добрая! Желаю оставаться ярким солнышком и белой полосой в жизни своих близких.

С Днем блондинок! Желаю украшать мир безупречной красотой и быть искренне любимой!

Анекдоты про блондинок

Бороться с предвзятым отношениям к себе ниже достоинства блондинок, поэтому часто девушки весело и с присущей им иронией смеются над массой анекдотов в свою честь:

- Что такое прекрасная блондинка?

- Рай для очей, огонь для души, и стихийное бедствие для кошелька.

90% блондинок исчезли с лица Земли, когда закрылись парикмахерские

Блондинка утром встает и подходит к окну. Муж спрашивает:

- Какая сегодня погода?

- Как я могу увидеть? Там такой дождь стеной, что ничего не разглядеть!

Блондинка у врача:

- Доктор, у меня живот надулся.

- Да вы, уважаемая, беременны.

- То-то, я смотрю, эспумизан не помогает.

Блондинка садится в самолет. Ей досталось место у иллюминатора.

- А меня не продует возле окошка?

Блондинка кричит мужу:

- Миш, дай мне свой шампунь!

- А зачем, у тебя же свой есть?!

- Да вот тут написано для сухих волос, а я их уже намочила!

Аккуратная блондинка никак не может собрать пазл на тысячу фрагментов, потому что каждый раз перед сном складывает его обратно в коробку.

Блондинка, продав машину, жалуется своему бойфренду:

- Кошмар какой-то! Как же плохо без машины! Я вчера в метро заблудилась...

- В тоннель пошла что ли?

Блондинка спрашивает:

Ну как, я сдала на права?

Инструктор по вождению (плывет к берегу):

- Нет!

В мужском туалете начальник отдела бьётся головой об стену. Коллеги:

- Михалыч, ты чего?

- Вам не понять. У меня четыре блондинки в подчинении.

Надо встретиться.

- Зачем?

- Есть вопросы.

- Я не хочу есть вопросы.

Черные коты пугаются блондинок, переходящих им дорогу.