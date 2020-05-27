Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) "Lavina Mall", "Ocean Plaza", и "Gulliver" в Киеве готовятся к открытию и вводят дополнительные меры для обеспечения безопасности во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба ТРЦ на страницах в Facebook.

В ТРЦ "Lavina Mall" сообщили, что на входах в здание размещены системы аэрозольного обеззараживания одежды и обуви, установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиком. В ТРЦ также поменяли входы/выходы во избежание скопления людей. В помещениях будут нанесены наклейки на расстоянии 1,5 м для контроля дистанции.

В ТРЦ "Ocean Plaza" входы оборудованы технологичным бесконтактным температурным контролем с функцией металлодетектора, который также сможет определять наличие на лице маски.

"Служба клининга будет работать в усиленном режиме, туалеты будут оборудованы индивидуальными средствами и дезинфекции", - говорится в сообщении

В ТРЦ "Gulliver" помимо санитайзеров для дезинфекции рук, будет проводиться температурный скрининг на въездах в паркинг. Кроме того, вводится почасовая дезинфекция контактных поверхностей, дверных ручек, поручней в лифтах. Кроме того, в лифтах действует ограничения на три-пять человек.

"В комплексе работает система вентиляции, оборудованная фильтрами типа G4, предотвращающими распространение бактерий, и рекуперацией, обеспечивающей возможность 100%-ной подачи свежего воздуха без повторного использования вытяжного воздуха", - сообщает ТРЦ.

Напомним, в Киеве 30 мая откроют ТРЦ. Сегодня Комиссия по ЧС приняла решение про открытие в столице ТРЦ без работы развлекательных зон.