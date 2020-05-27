В 2019 году на Донбассе 105 гражданских лиц стали жертвами артобстрелов. При этом 81% из них - жители "ЛДНР".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в докладе ООН, посвященном правам человека в Украине.

Так, всего за год на Донбассе в результате военных действий 27 мирных жителей погибли и 140 были ранены. Это на 40% меньше, чем годом ранее (тогда было 55 погибших и 226 раненых). В итоге показатели прошлого года стали наиболее низкими за весь период конфликта.

И это вроде бы соответствует обещанию Зеленского прекратить обстрелы на Донбассе. Хотя в реальности они продолжаются. Из 167 погибших и раненых, 105 - жертвы артобстрелов. Причем, кто кого обстреливал - красноречиво видно из отчета ООН.

"85 из них (пятеро погибших и 80 раненых; 81%) были зафиксированы на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками", 18 (трое погибших и 15 раненых; 17,1%) – на территории, контролируемой Правительством, и двое (оба раненые) – на "ничьей земле"", - говорится в отчете.

Таким образом, 81% пострадавших от артиллерии гражданских лиц проживает на неподконтрольных территориях. И только 17% людей страдает от обстрелов в районах, занятых ВСУ.

Подробнее о том, что говорится в докладе ООН по Украине, - читайте в материале "Страны".