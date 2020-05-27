Больше тысячи украинцев поддержали петицию к президенту Владимиру Зеленскому о запрете дистанционного обучения, на которое вынужденно перешли школьники, студенты и преподаватели из-за карантина. Родители учеников переживают, что власти даже примут закон об онлайн-формате образования.

Об этом гласят данные на сайте петиций.

"Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не приняла закон о дистанционном образовании", - говорится в тексте петиции.

На момент написания новости инициативу под названием "Запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях" поддержали уже 1032 человека. Если за оставшиеся 90 дней таких наберется 25 тысяч, на петицию отреагирует президент Зеленский.

Напомним, что по словам врио главы Минобразования Любомиры Мандзий, с сентября этого года в украинских школах будут чаще практиковать дистанционный формат обучения.

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