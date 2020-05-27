Правительство подписало Меморандум о сотрудничестве с американской компанией "Луизиана Нэчурал Газ Экпортс инк." по осуществлениею поставок сжиженного газа в Украину.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 27 мая.

Подписанный Меморандум также предусматривает "построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной".

Согласно документу, объем поставок СПГ в Украину и США составил 5,5 млрд кубометров в год.

Как уточнил депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина, стоимость топлива будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.

Кроме того, он приложил текст Меморандума.

Напомним, Украина и США договорились о поставках сжиженного газа объемом 6-8 млрд куб.м/год.

Ранее мы писали, что в апреле Украина снова начала импортировать российский бензин.