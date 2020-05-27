США будут поставлять в Украине сжиженный газ. Фото: Flickr

Правительство подписало Меморандум о сотрудничестве с американской компанией "Луизиана Нэчурал Газ Экпортс инк." по осуществлениею поставок сжиженного газа в Украину. 

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 27 мая. 

Подписанный Меморандум также предусматривает "построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной".

Согласно документу, объем поставок СПГ в Украину и США составил 5,5 млрд кубометров в год. 

Как уточнил депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина, стоимость топлива будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.

Кроме того, он приложил текст Меморандума.

Текст Меморандума. Телеграм Гончаренко

Текст Меморандума. Телеграм Гончаренко

Текст Меморандума. Телеграм Гончаренко

Текст Меморандума. Телеграм Гончаренко

Текст Меморандума. Телеграм Гончаренко

Текст Меморандума. Телеграм Гончаренко

Пост Гончаренко в Телеграме

Напомним, Украина и США договорились о поставках сжиженного газа объемом 6-8 млрд куб.м/год.

Ранее мы писали, что в апреле Украина снова начала импортировать российский бензин.

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