Правительство подписало Меморандум о поставках американского сжиженного газа в Украину
Правительство подписало Меморандум о сотрудничестве с американской компанией "Луизиана Нэчурал Газ Экпортс инк." по осуществлениею поставок сжиженного газа в Украину.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 27 мая.
Подписанный Меморандум также предусматривает "построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной".
Согласно документу, объем поставок СПГ в Украину и США составил 5,5 млрд кубометров в год.
Как уточнил депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина, стоимость топлива будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.
Кроме того, он приложил текст Меморандума.
Напомним, Украина и США договорились о поставках сжиженного газа объемом 6-8 млрд куб.м/год.
Ранее мы писали, что в апреле Украина снова начала импортировать российский бензин.