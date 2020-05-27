Некоторые участники программы СБУ "Тебя ждут дома", в рамках которой жителям "ЛДНР" предлагают вернуться на подконтрольную территорию Украины, сталкиваются с похищениями и пытками. Зафиксированы попытки выбить из них признание в службе у сепаратистов.

Об этом идет речь в докладе ООН, посвященном правам человека в Украине.

Программа СБУ "Тебя ждут дома", запущенная в августе 2015 года, позиционировалась как возможность вернуться на подконтрольную территорию для граждан Украины, которые добровольно отказались от участия в деятельности "ЛДНР", но не принимали участие в убийствах и других тяжких преступлениях, а также готовы сотрудничать с украинскими правоохранительными органами.

Между тем, в докладе ООН упомянут вопиющий случай, который произошел с мужчиной, выявившим желание воспользоваться этой программой. Отметим, что он произошел в октябре 2019 года - уже после того, как сменилось руководство СБУ.

Мужчину заверили, что он может возвращаться без опасений. Но на украинском КПВВ "Марьинка" его похитили неустановленные лица, отвезли под Мариуполь на неизвестный объект (не исключено, что та самая "Библиотека") и пять дней избивали, выбивая признание службы у сепаратистов.

Только после этого мужчину отвезли в Северодонецкое СБУ и провели официальный допрос без адвоката. Далее суд арестовал его на два месяца, а прокурор отказал в программе "Тебя ждут дома". Вместо этого он предложил подписать признание вины и согласие пойти на обмен - назад в "республики".

Подследственный отказался и 11 декабря таки вышел на свободу - поскольку закончился срок действия меры пресечения. То есть по факту на него ничего не нашли и посадить не смогли. После чего мужчина подал на СБУ заявление в ГБР, которое рассматривается до сих пор.

Подробнее о том, что говорится в докладе ООН по Украине - читайте в материале "Страны".