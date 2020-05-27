Кабинет министров одобрил кандидатуру Василия Володина на должность главы Киевской облгосадминистрации.

Такое решение правительство приняло в ходе очередного заседания в среду, 27 мая.

Стоит отметить, что Володин на протяжении более двух месяцев являлся исполняющим обязанности главы Киевской ОГА. С декабря 2019 года он работал заместителем губернатора.

Напомним, что 11 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышова. С 4 марта он перешел на должность министра развития громад и территорий Украины.

Ранее мы писали, что глава государства назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова, бывшего СБУшника времен Порошенко.

Также на сегодняшнем заседании Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.