В Киеве в среду, 27 мая, на улице Предславинской в Печерском районе под землю провалился трактор.

Об этом сообщают очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Уточняется, что под землю провалился трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги. Правда, в комментариях пользователи пишут, что это - техника "Киевводоканала", которая должна была заниматься вскрытием под аварийное разрытие.

"Это техника Водоканала, и заниматься он [трактор] должен был не ремонтом дороги, а вскрытием под аварийное разрытие, куда и провалился, бывает", - пишет в комментариях под постом Денис Филиппов.

Об инциденте "Укравтодор", "Киевводоканал" и столичные власти пока не дали никаких комментариев.

Напомним, Укравтодор в этом году собирается потратить на ремонт дорог 10% бюджета Украины.

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