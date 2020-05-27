Несмотря на смягчение введенного из-за эпидемии коронавируса карантина, в Украине расширили перечень медицинских учреждений, которые оказывают стационарную помощь больным Covid-19.

Такое решение принято на заседании Кабмина, пердают "Украинские новости".

В перечень внесены 18 медучреждений в Ивано-Франковской области, 9 - в Одесской области, по 7 медучреждений - во Львовской и Черновицкой, по 6 медучреждений - в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской и Черниговской областях, по 5 медучреждений - в Закарпатской и Харьковской , по 4 медучреждения - в Волынской, Кироваградской, Полтавской, Сумской и Тернопольской области, по 3 медучреждения - в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях, 2 медучреждения - в Луганской области, по 1 медучреждению - в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В Киеве в список дополнительно внесли 5 медучреждений: городские клинические больницы №3, №12, Киевский городской клинический онкологический центр, городскую клиническую больницу скорой помощи и городской центр нефрологии и диализа.

Среди внесенных в перечень - Винницкая областная больница имени Пирогова, Волынский областной перинатальный центр, Криворожские городские клинические больницы №4 и №8 (Днепропетровская область), Коростенская и Бердичевская центральные районные больницы (Житомирская область), Ужгородская центральная городская клиническая больница, Ивано-Франковский городской перинатальный центр, Ивано-Франковский областной костно-туберкулезный санаторий, Фастовская центральная районная больница (Киевская область), Львовская областная инфекционная больница.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти медучреждения оказывали помощь больным коронавирусом с 1 апреля, однако не были внесены в перечень.

Также были исправлены реквизиты некоторых медучреждений, которые были внесены в список ранее.

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