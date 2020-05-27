В американском штате Миннесота 25 мая полицейские арестовали темнокожего мужчину, с которым очень грубо обращались. В результате полученных травм он скончался. Из-за этого в штате начался бунт.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что в социальных сетях разлетелось видео, на котором виден арест мужчины. Его арестовали возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Полицейские уложили его на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом. Мужчина, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. После чего его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Так, после смерти мужчины к полицейскому участку, где работали причастные к гибели, вышли сотни человек,а многие также выражали свою поддержку из автомобилей. Демонстранты разбили окно полицейского участка, для их разгона были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позже выяснилось, что мужчина страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, горожане опознали погибшего - им оказался местный 46-летний охранник Джордж Флойд. Его друзья и знакомые заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

Сообщается, что глава полиции штата Миннесота заявила, что четыре человека, принимавшие участие в задержании, теперь являются "бывшими сотрудниками". Расследованием инцидента займется ФБР. В ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав.

Отмечается, что на кадры ареста также обратили внимание американские политики, в частности бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Они выразившие возмущение действиями сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали о протестах в штате Мичиган. В США десятки жителей штурмовали Капитолий Мичигана. Они требовали не продлевать в штате ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса.