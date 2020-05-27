КГГА намерена оспорить решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного в Киеве. Кроме того столичные власти имеют планы по реконструкции этой части Подола.

Об этом в среду, 27 мая, написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Это решение суда еще в законную силу не вступило, и мы уже подготовили апелляцию, потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам - в частности, и политическим - не учитывать интересы общества. В решении суда говорится о нарушении прав 6 человек. Якобы пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие", - заявил Кличко.

По его словам, опросы среди жителей Подола показали, что предоставление Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного статуса пешеходной поддерживает 82% горожан.

"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и на улице Сагайдачного. И будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. И убежден, что это и мировой опыт. И убежден, что это станет любимым местом отдыха и киевлян, и гостей, приезжающих в столицу", - добавил городской голова.

Стоит отметить, что пешеходная зона на Контрактовой площади является единственной частью исторического Киева, на которой можно гулять не по тротуару.

Напомним, 18 мая Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение №912 Киевской городской госадминистрации от 28 июля 2017 года об ограничении движения транспорта по ул. Петра Сагайдачного и на Контрактовой площади. Иск об отмене этого решения подали шесть физических лиц.

Ранее мы писали, что Верховный суд открыл производство о законности переименования проспектов Московского и Ватутина в Киеве и присвоения им имен Бандеры и Шухевича.