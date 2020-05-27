Министерство энергетики и защиты окружающей среды теперь разделено на два отдельных ведомства. Они будут финансироваться из того же бюджета, который был утвержден для единой структуры в апреле.

К такому решению в среду, 27 мая, пришло правительство во время очередного заседания.

Так, Кабмин распорядился создать министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и переименовать министерство энергетики и защиты окружающей среды в министерство энергетики.

Согласно сегодняшнему решению, обеспечение деятельности этих двух ведомств будет осуществляться в рамках тех расходов, которые были предусмотрены обновленным бюджетом в апреле для тогда еще единого министерства.

Напомним, что объединенное министерство энергетики и защиты окружающей среды просуществовало чуть более полугода. Оно появилось в августе прошлого года в рамках оптимизации, которую проводило правительство Алексея Гончарука.

Ранее мы писали, что Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на две структуры.