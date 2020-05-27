В киевском метро, во время самого большого скопления людей, временно ограничат вход на некоторые станции, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Об этом в ходе брифинга 27 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа - соблюдая дистанцию ​​и в маске", - сказал мэр Киева.

Также Кличко в очередной раз призвал пассажиров соблюдать социальную дистанцию и носить маску, а пользоваться общественным транспортом просил только в случае крайней необходимости. По его словам, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.

Мэр Киева сообщил, что за несколько дней, после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 000 пассажиров. А метро за два дня - 773 000 человек.

Кличко напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки.

Виталий Кличко о работе метро в час пик с 11:15

Напомним, по состоянию на 27 мая, в Киеве впервые за сутки выздоровело больше людей с коронавирусом, чем заболело. Число заразившихся Covid-19 в столице возросло до 2 739 человек, за сутки обнаружили 29 случаев заболевания.

Также мы писали, на третий день работы метро Киева в нем увеличилось число пассажиров. Все пассажиры придерживаются санитарных норм и едут в масках, но дистанцию между собой никто не соблюдает.