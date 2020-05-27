В среду, 27 мая, Кабмин провел очередное заседание. На нем представили программу преодоления последствий коронавируса, утвердили планы по децентрализации, продлили запрет экспорта масок, утвердили график ВНО и многое другое.

"Страна" собрала все решения, которые приняли в правительстве на сегодняшнем заседании.

Программа преодоления последствий коронавируса

Сегодня Кабмин представил и начал публичное обсуждение программы стимулирования экономики для преодоления последствий Covid-19. Этот документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним больше шести недель.

План стимулирования экономики содержит 230 пунктов. Он предполагает улучшение доступа к финансам, уменьшение налогового давления на бизнес, "разумное" регулирование экономики, продвижение экспорта и в целом. А также создание Службы финансовых расследований и внедрение защиты отечественных товаров от иностранных аналогов.

Децентрализация

Утвердили перспективные территориальные планы во всех 24 областях Украины, то есть уже вышли на финальный этап реформы, и в октябре этого года местные выборы уже пройдут на новой территориальной основе. Последними стали территориальные громады во Львовской, Запорожской, Одесской области.

"Мы завершаем важный этап реформы децентрализации - утверждение последних трех перспективных планов - Запорожской, Львовской и Одесской областей. Утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Это основа будущих территориальных общин" - сообщается в Telegram-канале премьера Дениса Шмыгаля.

Анализ этих планов читайте в материале "Страны": "Как под предлогом "децентрализации" в Украине ставят под контроль местное самоуправление".

Запрет на экспорт масок продлили до июля

До 1 июля продлен запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения. При этом из списка, запрещенного к вывозу, исключили герметичные одноразовые водопроницаемые костюмы и халаты.

"Фактически мы продлеваем запрет экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики Игорь Петрашко.

Перечень больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом, расширили

На заседании Кабмин принял решение дополнить перечень больниц, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом с 1 апреля 2020 года. С их обновленным список можно ознакомиться здесь.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделили

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Правительство создало Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Порядок прохождения альтернативной службы

Кабмин изменил порядок прохождения альтернативной (невоенной) службы. Теперь не нужно подавать справку о составе семьи.

Изменения в правила регистрации места жительства

Кабмин рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства".

При регистрации места проживания несовершеннолетнего по адресу регистрации места проживания родителей либо одного из родителей или законного представителя не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание.

В случае отсутствия этих документов или пребывания жилья в ипотеке регистрация места жительства осуществляется с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи.

Работник органа регистрации может проверить находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Госеестре прав на недвижимое имущество.

В заявлении о регистрации места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности.

Панаму отнесли к оффшорным странам

К оффшорным странам по решению Кабмина отнесли Панаму. До этого из стран Центральной Америки в этот список входил только Белиз.

Сжиженный газ из США

Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с Луизиана Нэчурал Екпортс Инк. По поставкам сжиженного газа в Украину из США и построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

Объем поставок СПГ из США составит 5,5 миллиарда куб м в год. Цена будет определяться в соответствии с рынком - сообщает нардеп Гончаренко.

Володин - глава Киевской обладминистрации

Кабмин сегодня согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Василий Володин - новый глава Киевской ОГА. Фото: Фейсбук

В настоящее время Воллодин является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимал должность замглавы Киевской облгосадминистраци.

Утвердили график ВНО

На заседании утвердили график ВНО-2020. Как и сообщалось, внешнее независимое оценивание пройдет в этом году с 25 июня по 17 июля. Результаты огласят до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 23 июля по 11 августа. Результаты огласят до 13 августа. Зарегистрироваться на нее можно до 9 июня.