Девушка, которая стала жертвой насилия и пыток в отделении полиции Кагарлыка находится в шоковом состоянии и нуждается в лечении.

Об этом "Стране" рассказал ее адвокат Евгений Мельниченко.

"У нее шоковое состояние, нужно лечение. Подозреваемые ничего не предлагают со своей стороны, поэтому я планирую написать номер ее карты для сбора на лечение. Много желающих помочь. Будем смотреть, что скажут врачи. Я понимаю, что есть травмы… Она сейчас не пребывает в больнице, у нас сейчас негде, все лечат коронавирус", - говорит адвокат.

Он считает, что в условиях эпидемии коронавируса его подзащитную госпитализировали бы только в случае критического состояния.

"Насколько я понимаю, подозреваемые не признают себя виноватыми. Я планирую контролировать ход следствия, как представитель потерпевшей, заявлять иск и поддерживать вместе с прокуратурой государственное обвинение," - добавил защитник.

Напомним, в ночь на 24 мая в отделении полиции города Кагарлык Киевской области местные копы насиловали и избивали 26-летнюю девушку и пытали мужчину. После этого были задержаны и арестованы без права внесения залога оперативник и начальник сектора в полиции. Подробнее об инциденте можно прочитать здесь.

Также "Страна" писала о том, что одним из копов-насильников оказался атошник из Львовской области.