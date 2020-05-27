37-летний гражданин Черногории, на которого вечером 26 мая в Печерском районе Киева было совершено покушение, находится под охраной полицейских. Правоохранителям прошлой ночью удалось пятеро подозреваемых в организации и исполнении преступления.

Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, также он опубликовал видео самого момента покушения.

"Вчера на Печерске киллеры, приехавшие из одной из Балканских стран, расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений, из которых три - в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию", - написал Геращенко.

По его словам, среди пяти задержанных подозреваемых в организации и исполнении этого покушения - граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находится в международном розыске за заказное убийство.

"Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц, возможно причастных к данному преступлению", - сообщил Геращенко.

Напомним, мы писали о том, что жертвой покушения предположительно был 37-летний гражданин Черногории Питер Зинце, который связан с одним из балканских наркокартелей.

Также сообщалось, что люди, стрелявшие в мужчину, бежали с места преступления и сожгли свое авто, чтобы уничтожить улики. Однако из-за своей неосторожности преступники чуть было не сгорели сами, этот момент также попал на видео.