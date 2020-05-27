Власти Закарпатской области распорядились усилить карантин в селе Липча, что в Хустском районе, из-за вспышки коронавируса. Однако решение чиновников выполнено не было, а жители населенного пункта отказываются от тестирования на Covid-19, которым в Украине заболели уже 21 905 человек.

Об этом в среду, 27 мая, рассказал и.о. главы Хустской районной госадминистрации Михаил Попович, передает "Укринформ".

По его словам, областная комиссия ТЭБ и ЧС действительно вынесла решение об ужесточении карантина в Липче после того, как коронавирус подтвердился у 8 жителей села.

"Впрочем, вчера не удалось установить блокпост, также не протестировали население - люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов. В селе есть десяток людей с выраженной симптоматикой коронавируса, сегодня, по моей информации, еще три обращения к медикам от новых людей, которые также имеют симптомы коронавирусной болезни. Поэтому сегодня в село направлена ​​еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестировать население", - заявил чиновник и добавил, что скоро блокпост установлен все-таки будет.

"Он нужен для ограничения движения в пределах села и предупреждения распространения инфекции" - сказал Попович.

Напомним, что 24 мая была зафиксирована вспышка коронавируса в другом селе на Закарпатье - Ворочево. Власти закрыли его на карантин и установили там блокпосты.

Ранее мы писали, что за сутки 26 мая был обнаружен 321 новый случай коронавирусной болезни.