В Киеве после карантина возобновил работу Центральный железнодорожный вокзал. Открыты два зала, для покупки и возврата билетов. У входа стоит полицейский, который следит за тем, чтобы люди не игнорировали ношение масок. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Людей на железнодорожном вокзале пока очень мало. Многие пришли, чтобы вернуть деньги за билеты, купленные еще до карантина.

Главный холл вокзала пока не работает, его обещают открыть 1 июня.

По словам кассира, о том, что сегодня нужно выходить на работу, она узнала накануне вечером, и это стало для нее неожиданностью.

"Раньше нам говорили, что мы до 12 июня работать не будем, а видите, как получилось, позвонили вечером и сказали выходить на работу. Но это и хорошо", - рассказала "Стране" кассир Нина.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" открыла кассы в ЖД-вокзалах, но люди без масок билеты не получат.

Также мы сообщали, что с первого июня в Украине после карантина пойдут первые поезда, откроются спортзалы и начнутся сессии в вузах.